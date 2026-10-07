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Samsun İlkadım'da kıskançlık iddiasıyla eşini bıçakla yaralayan Ali Ç. gözaltına alındı

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Samsun İlkadım'da kıskançlık iddiasıyla eşini bıçakla yaralayan Ali Ç. gözaltına alındı
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Samsun İlkadım'da dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde Ali Ç., iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Ayşe Ç.'yi sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı. Ayşe Ç. hastanede tedavi altına alınırken Ali Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde eşi Ayşe Ç.'yi (37) sırtından ve bacağından bıçakla yaralayan Ali Ç. (38) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, aşçı olduğu öğrenilen Ali Ç., kıskançlık nedeniyle eşi Ayşe Ç.'yi bacak ve sırtından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşe Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedavi altına alındı. Ali Ç., Yunus timleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin, 4 yıl önce anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırdığı, Ali Ç.'nin Konya'ya, Ayşe Ç.'nin ise Gaziantep'e döndüğü, 2 ay önce ise yeniden barışıp Samsun'a döndükleri ancak kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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