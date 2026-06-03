Samsun için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu