Samsun Havza'da durdurulan araçta kaçak avlanan 2,5 ton midye ele geçirildi

Samsun Havza'da durdurulan araçta kaçak avlanan 2,5 ton midye ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da yol kontrollerinde durdurulan araçta kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton midye ele geçirildi. Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı ürünleri nakleden sürücüye 47 bin 397 lira idari para cezası uygulandı, midyeler denize bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Havza ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan bir araçta 2,5 ton midye ele geçirdi.
Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini nakleden araç sürücüsüne 47 bin 397 lira idari para cezası uygulandı, yasa dışı yollarla toplandığı belirlenen midyeler ise denize geri bırakıldı.
Kaynak: AA