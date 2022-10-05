Samsun haber: Kavak SYDV'nin kömür dağıtımı tamamlandı

Edinilen Samsun gelişmesine göre Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kış dönemi kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kış dönemi kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Kavak Kaymakamı ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Faruk Atar, 2022-2023 kış döneminde gazi ve şehit aileleri ile ihtiyaç sahibi 300 aileye 300 ton kışlık yakacak kömür teslimatı yapıldığını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin SYDV Mütevelli Heyeti tarafından belirlendiğini belirten Atar, "İlçemize tahsis edilen 300 ton kömürün havalar soğumadan gazi, şehit aileleri ile ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere dağıtımını tamamlandık. Kömür teslimatı yaptığımız aileler, bu konuda duydukları memnuniyeti ifade ederek devletimize ve emeği geçenlere teşekkür etti." dedi.

Atar, geçen yıl kış döneminde 350 ton kömür dağıtıldığını, bu yıl miktarın düşmesinin ilçenin doğal gaza kavuşmuş olmasından kaynaklandığını ifade etti.