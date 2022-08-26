Samsun gündem haberi: Samsun'dan kısa kısa

Samsun bölgesinden gelen habere göre Kavak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Zahide Yavuz, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Kavak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Zahide Yavuz, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, Kovid-19 salgınına karşı aşı, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini, okulların açılmasıyla bilgilendirme seminerlerin de düzenleneceğini anlattı.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar, seminerlere zaman zaman kendisinin de katılacağını kaydetti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Kayhan'dan Kaymakam Atar'a ziyaret

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Görevine yeni başlayan Atar'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Kayhan, muhtarların sorunları ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Atar da vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köylerinde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynamaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz öneme sahiptirler." ifadelerini kullandı.

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Binbir'den KKKA hastalığı uyarısı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Birol Binbir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili uyarıda bulundu.

Binbir, AA muhabirine, kene yönünden ilçenin riskli bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Riskin ekim ayına kadar devam ettiğini anlatan Binbir, "Bu nedenle hayvan otlatan, arazide çalışan ve piknik yapan vatandaşlarımız tedbirli davranmalı, oturulacak yere açık renkli örtü serilmeli, riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap içerisine sokulmalı veya çizme giymeye özen gösterilmelidir." dedi.

Riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve giysinin kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunan Binbir, "Vücuda tutunan kene çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşetle çıkartılmalıdır. Çıkartılamaması halinde en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Vücuda kenenin tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishalden herhangi birinin görülmesi halinde zaman geçirilmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir." ifadesini kullandı.