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Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden Şehit Ailelerine Ziyaret

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden Şehit Ailelerine Ziyaret
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Samsun Emniyet Müdürlüğü personeli, vatan uğruna canlarını feda eden 35 şehit emniyet teşkilatı mensubunun ailelerini ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve destek olma sözü verdi. İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin, şehitlere rahmet ve minnet duygularıyla devam edeceği ifade edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü personeli, kentteki 35 şehit emniyet teşkilatı mensubunun ailelerini ziyaret etti.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetleri olan ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Samsun Polis Eşleri Derneği Başkanı İmran Arıbaş öncülüğünde, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ile birim amirlerinin katılımıyla, Samsun il merkezi ve ilçelerde bulunan 35 şehit emniyet teşkilatı mensubunun aileleri ziyaret edildi.

Şehit ailelerinin talepleri dinleyen emniyet mensupları, taleplerinin karşılanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatanı için can veren tüm şehitlere rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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