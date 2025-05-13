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Samsun'daki Asırlık Çınar Ağacı Görenleri Şaşırtıyor

Samsun'daki Asırlık Çınar Ağacı Görenleri Şaşırtıyor
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki tescilli asırlık çınar ağacı, gövdesinin yanmasına rağmen dış kabuğuyla ayakta kalmayı başardı. Üst dallarında yeşillikler bulunması, doğaya tutunmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Anıt ağaç koruma altında ve gerekli müdahalelerle kurtarılması bekleniyor.

Dış kabuğunun üstünde duran asırlık çınar ağacı görenleri şaşkına çeviriyor

Samsun'daki tescilli 20 anıt ağaçtan biri, gövdesi yansa da yeşermeye devam ediyor

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde yer alan ve gövdesi yandıktan sonra dış kabuğu üzerinde hayata tutunan tescilli asırlık çınar ağacı, görenleri hayrete düşürüyor. Dışarıdan bakıldığında içi tamamen boş olan ve sadece dış kabukla ayakta kalan çınar ağacı, üst dallarındaki yeşilliklerle doğaya tutunmaya devam ediyor.

1894'te yapılan Yalı Cami ile yaşıt

Yalı Cami'nin inşa edildiği 1894 yılından sonra büyümeye başladığı tahmin edilen çınar ağacı, Buğday Pazarı mevkisinde vatandaşların dinlenme noktası haline gelmişti. Gövdesi bir süre önce yandığı öğrenilen ağaç, yalnızca dış kabuğu üzerinde ayakta kalmayı başardı.

"Hayret verici bir durum"

Ağacı ilk kez gören Arzu Dikmen, "Ağacın kurumuş gövdesi içimi burktu ama üst dallarının yeşil olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Hayrat verici bir durum. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

Koruma altında, kurtarılabilir mi?

Bülent Petek adlı vatandaş ise ağacın bir dönem çok görkemli olduğunu ifade ederek, "Yandıktan sonra bu halini aldı. Şimdi hasta bir ağaç. Yıkılma riski var ama Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alındı. Gerekli müdahale yapılırsa kurtarılabilir" diye konuştu.

Asırlık ağacın eski yıllarda çok görkemli olduğunu ifade eden diğer çevre esnafı da gövdesi yanan çınarın yine de yeşil kalarak çevreye güzellik kattığını vurguladı.

Tescilli 20 anıt ağaçtan biri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Samsun genelindeki 20 anıt ağaçtan biri olarak tescillenen çınar ağacı, 1985 yılında Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla koruma altına alındı. Bakanlığın kayıtlarında, ağacın gövdesi yanmadan önceki görkemli haline dair fotoğraf ve bilgiler de yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
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