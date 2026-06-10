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Zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde zırhlı araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kıran Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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