Haberler

Samsun'da Yeşil Kampüs Festivali'nde "Çevre Tırı" öğrencilerle buluştu

Samsun'da Yeşil Kampüs Festivali'nde 'Çevre Tırı' öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde başladı.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenen festivalde açılan stantlarda öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temasıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı", festival kapsamında öğrencilerle buluştu.

Festivalde, geri dönüşüm, sıfır atık, yenilenebilir enerji, karbon ayak izi gibi çevre bilinci konulu etkinlikler ve bilgi yarışmaları düzenlendi.

OMÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin "Çevre Tırı"na yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Turan, "Üniversitemiz sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda çeşitli faaliyetler yürütüyor ve bu Çevre Tırı Projesi de bu kapsamda öğrencilerimize farkındalık kazandırmak amacıyla oldukça değerli bir faaliyet olacak." dedi.

Bilgi yarışmasında birinci olan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencisi Hakan Ortahisar, yarışmada genel kültür soruları yer aldığı için bunların çoğunu doğru yanıtladığını kaydetti.

Çevre bilinci konulu etkinliklerin faydalı ve eğlenceli geçtiğini belirten Ortahisar, geri dönüşüm ve çevre bilincinin toplumda yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Festival, OMÜ Yaşam Merkezi'nde gün boyu sürecek.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

