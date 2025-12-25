Samsun Polisinden dron destekli yasaklı avcılık denetimi

SAMSUN'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde yasaklı avcılık yaptığı belirlenen kişi ve araçlara toplam 353 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele amacıyla Çarşamba ilçesi Yeşilırmak mevkisinde deniz kıyısı ve ırmak içerisinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimler, havadan dron ile sağlanan anlık görüntülerle desteklendi.

Kıyı ve iç sularda yürütülen çalışmalarda, yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen 7 tekne, 2 kamyonet ve 6 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. Su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyetlerde bulunan kişi ve araçlara, Su Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultusunda toplam 353 bin 440 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kara, deniz ve havadan denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Haber: Gökçen ÖZEN / Samsun