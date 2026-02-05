Haberler

Samsun'da örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan örtü yangını sırasında itfaiye ekipleri, alevlerin arasındaki yaralı kaplumbağayı kurtararak güvenli bir alana aldı. Kaplumbağanın arka ayaklarında hafif yanık tespit edildi ve müdahalenin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan örtü yangını sırasında yaralanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yukarı Çinik Mahallesi Erlilik mevkisinde örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma yürüten ekipler, alevlerin arasındaki kaplumbağayı fark etti. Ekipler, kaplumbağayı güvenli alana alarak suyla serinletti.

Arka ayaklarında hafif yanık olduğu belirlenen kaplumbağa, müdahalenin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yangın ise ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı