Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu, yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arda D. (18) idaresindeki 55 ARZ 770 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek, metrelerce sürüklendi. Kazada, motosikletten savrulan sürücüsü ile arkasındaki yolcu, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

