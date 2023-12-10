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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü., polis tarafından yakalandı. Firari hükümlünün üzerinden 2,1 gram sentetik kannobinoid çıktı.

SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü., polisin çalışması ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü.'yü Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yakaladı. Üzerinden 2,1 gram sentetik kannobinoid çıkan firari hükümlü, gözaltına alındı. M.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Yakalama Uyuşturucu Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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