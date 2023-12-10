Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü., polis tarafından yakalandı. Firari hükümlünün üzerinden 2,1 gram sentetik kannobinoid çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü.'yü Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yakaladı. Üzerinden 2,1 gram sentetik kannobinoid çıkan firari hükümlü, gözaltına alındı. M.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.