Samsun'da kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan B.T'yi adresinde yakaladı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş ???????9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.T'yi adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek