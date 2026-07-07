Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 14 bin 256 sentetik ecza hapı, 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar ve 13 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.