Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda binlerce sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 5 bin 557 sentetik ecza hap, 79,67 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek