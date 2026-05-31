Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sentetik ecza, esrar, ruhsatsız silah ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde yürütülen operasyonlarda, 7 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 1329 sentetik ecza hapı, 219 gram sentetik ecza yapımında kullanılan madde, 2 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
