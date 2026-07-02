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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda sentetik ecza hapı, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler İlkadım, Canik, Atakum ve Bafra ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 217 sentetik ecza hapı, 153 gram sentetik uyuşturucu, 7,83 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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