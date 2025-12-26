Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda binlerce uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 3 bin 614 sentetik ecza hapı, 96 uyuşturucu hap, 34,60 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
