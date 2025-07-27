Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 230 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İ.A. (63) ve H.G'nin (35) arazisinde kenevir ekimi yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların arazilerinde yapılan aramada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İ.A. ve H.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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