Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ile jandarma asayiş ekiplerince belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramada 3 gram kubar esrar, uyuşturucu öğütme ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.