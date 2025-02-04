Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 gram kubar esrar ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ile jandarma asayiş ekiplerince belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramada 3 gram kubar esrar, uyuşturucu öğütme ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel