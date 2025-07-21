Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Samsun'un Yakakent ilçesinde yol kontrol uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan M.G. (35), M.Ö. (43) ve A.Ö'nün (34) üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 405 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 11 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.