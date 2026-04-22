Samsun'da 18 bin 452 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 18 bin 452 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 18 bin 452 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.S. ve O.M. emniyete götürüldü.