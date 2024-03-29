Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda İ.K'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1155 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.K. gözaltına alındı.