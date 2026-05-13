Salıpazarı ilçesinde "Türkçe'nin elçileri" programı düzenlendi

Salıpazarı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Türkçe'nin önemi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik gösteriler sundu. Türkiye Şampiyonu bokscu Tuana Zeynep Deniz'e plaket verilmesi ile program zenginleştirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Türkçe'nin elçileri" programı düzenlendi.

Salıpazarı Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Türkçe'nin önemi, kültürel mirastaki yeri ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çeken çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlik kapsamında Türkçe'nin doğru ve etkili kullanımının yanı sıra milli ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik mesajlar verildi.

Programda ayrıca gençler kategorisinde boksta Türkiye Şampiyonu olan Tuana Zeynep Deniz'e, Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt tarafından plaket verildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
