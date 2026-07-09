Samsun'da devrilen traktörden atlayan sürücü yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste yüklü traktörün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı, traktör kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan traktörden atlayan sürücü yaralandı.
A.D. idaresindeki 55 VA 204 plakalı kereste yüklü traktör, Çınaralan Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
Yol kenarındaki yeşillik alana yuvarlanan traktörden atlayan sürücü hafif yaralandı.
Kazada traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak