Samsun'da Trafik Kazası Sanığı Yeniden Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü K.Ç., tahliye edildikten sonra yeniden tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun avukatının itirazı üzerine mahkeme, tutuklama kararı verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan ve 14 Ekim'de tahliye edilen otomobil sürücüsü yeniden tutuklandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun (75) avukatı Onur Kart, Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sürücü K.Ç. (28) hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

İtiraz dilekçesinin Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından tahliye kararı kaldırıldı, sanık hakkında tutuklama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince gözaltına alınan K.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

K.Ç'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, geçen yıl 5 Aralık'ta Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu yaşamını yitirmişti.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, K.Ç'nin yargılandığı davanın 14 Ekim'deki üçüncü celsesinde, sanığın suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ancak savunmasının alınmış, delillerin toplanmış olmasını ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tahliyesine hükmetmişti.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Aralık'a ertelemişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
