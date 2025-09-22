Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Burak İ.(26) idaresindeki 55 RN 397 plakalı otomobil, Alibeyli mevkisinde anayoldan tali yola dönüş yapmak isteyen Tayfun Y.(39) idaresindeki 55 RG 755 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Sude İ.(27) Büşra İ.(29) ve Esma İ.(46) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra yaralılardan durumu ciddi olan Burak İ. ve Büşra İ. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Esma İ. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.