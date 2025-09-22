Haberler

Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Burak İ.(26) idaresindeki 55 RN 397 plakalı otomobil, Alibeyli mevkisinde anayoldan tali yola dönüş yapmak isteyen Tayfun Y.(39) idaresindeki 55 RG 755 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Sude İ.(27) Büşra İ.(29) ve Esma İ.(46) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra yaralılardan durumu ciddi olan Burak İ. ve Büşra İ. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Esma İ. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

Bakanlık görüntünün peşine düştü! Markete tarihi ceza yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.