Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.A.(69) idaresindeki 55 ANB 831 plakalı cip, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde A.E.(25) yönetimindeki 52 VF 003 plakalı otomobille çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile İ.A.(52) ve M.E.E.(14) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel