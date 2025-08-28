Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

M.A.(69) idaresindeki 55 ANB 831 plakalı cip, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde A.E.(25) yönetimindeki 52 VF 003 plakalı otomobille çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile İ.A.(52) ve M.E.E.(14) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
