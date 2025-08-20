Samsun'da TIR'a Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Terme ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Okan Yağcı (21) hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Terme ilçesi Evcii mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Yusuf Yağcı'nın kullandığı 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, içinde Ahmet Ö'nün olduğu park halindeki 04 D 6425 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Okan Yağcı, hayatını kaybetti, sürücü Yusuf Yağcı (33) ile Nimet Ceniklioğlu (36) ağır, oğlu Anıl Ceniklioğlu (7) hafif yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Okan Yağcı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.