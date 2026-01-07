Haberler

Tehditle 200 bin TL'sini alıp, dövdüler; 4 gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişiyi tehdit ederek 200 bin lira alan ve ardından darp eden 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlarla gözaltına alındı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde tehdit ettikleri kişiden 200 bin lira alıp, darbeden 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. ile R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiden tehdit yoluyla 200 bin lira aldığını belirledi. Şüphelilerin daha sonra mağdurdan 50 bin lira daha istediklerini, vermeyince yolunu keserek aracına el koyduklarını ve tabancayla darbettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. 'Nitelikli yağma, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
