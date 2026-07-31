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Samsun’da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun’da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Samsun’un Bafra ilçesinde, SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ramazan Ö. yönetimindeki 06 DS 8486 plakalı SUV tipi araç, Dededağı Mahallesi Huzurlu Sokak'ta, İsmail G. İdaresindeki 55 APTB 819 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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