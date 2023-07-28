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Samsun'da su hattı yenileme çalışması sırasında 2 işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde su hattı yenileme çalışması sırasında çelik su boruları işçilerin üzerine düştü. İki işçiden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da su hattı yenileme çalışması sırasında üzerlerine çelik su borusu düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Havza ilçesi Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Ladik ilçesinden Amasya'nın Suluova ilçesine götürülecek olan su hattı yenileme çalışması sırasında traktörle taşınan çelik su boruları kayarak işçilerden Selami Baş (46) ve Mustafa Çakır'ın (18) üzerine düştü. Ağır yaralanan işçilerden Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, Selami Baş ise Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası Baş, hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Çakır Amasya Samsun Güncel Haberler

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