Samsun'da Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor
Samsun'da akşam saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Atakum sahilinde de görüş mesafesi azaldı.
Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel