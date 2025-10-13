Haberler

Samsun'da Silahlı Banka Soygunu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesini kurusıkı tabanca ile soyan K.O, kısa sürede yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Soygun sırasında yaklaşık 43 bin lira çalan K.O'nun esnaf olduğu ve borcu olduğu öğrenildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesinden silahlı soygun yapan kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir banka şubesine güvenlik görevlisinin yerinde olmadığı sırada giren K.O, gişe görevlisine kurusıkı tabanca doğrultarak uzattığı poşete para koymasını istedi. Yaklaşık 43 bin lirayı alıp bankadan uzaklaşan şüpheli, tabancayı kaçarken çöp kutusuna attı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede K.O'yu parayla birlikte yakaladı. K.O'nun ilçede esnaf olduğu ve yüklü miktarda borcu bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
