Havza'da taşkın riskine karşı anonslu uyarı
Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar, anonslarla taşkın riskine karşı uyarıldı.
12 Mayıs'ta akşam saatlerinde Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri meteorolojinin gök gürültülü sağanak uyarısı üzerine taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı.
Dere yatağı çevresindeki birçok noktayı gezen ekipler, araçlardan anons yaptı.
Ekipler, "İkinci bir taşkın sebebiyle duyarlı olmanız önemle rica olunur. Bölge halkının dikkatine." uyarısında bulundu.
Kaynak: AA / Erkut Kargın