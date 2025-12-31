Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Haberler

Samsun'da düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 47 şişe sahte içki ve 40 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 47 şişe sahte içki ile 40 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
