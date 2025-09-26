Haberler

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Alaçam ilçesinde yapılan sahte içki operasyonunda 20 litre etil alkol ve çeşitli içki malzemeleri ele geçirildi. İş yeri sahibi M.Ç. gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçedeki bir iş yerinde yapılan aramada 20 litre etil alkol, 9 litre el yapımı içki, 0,5 litre anason aroması, 4 plastik damla aparatı ve 7 farklı aroma çeşidi ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi M.Ç. (53) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
