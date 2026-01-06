Haberler

Samsun'da 15 sahte plaka ele geçirildi

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 15 sahte araç plakası ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sahte plaka satışının yapıldığı adreslere eş zamanlı olarak düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Canik ilçesinde sahte plaka satıldığını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda, 15 sahte araç plakası ele geçirdi.

Operasyonda, "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
