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Samsun'da Sağanak ve Dolu, Trafikte Aksamalar Yaşandı

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Samsun'da etkili olan sağanak ve dolu, sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yarattı. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalara sebep oldu.

Samsun'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanağın yanı sıra ilde kısa süreli dolu da yağdı.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı Kavşağı'nda biriken su nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintileri dolayısıyla Gençlik Parkı Kavşağı ile Cumhuriyet Meydanı Kavşağı arasında da trafikte aksamalar yaşandı.

Kent sakinleri sağanak ve doluya hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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