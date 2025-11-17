Haberler

Samsun'da Pompalı Tüfekle Cinayet: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, pompalı tüfekle vurularak öldürülen Gökhan Güney'in cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Akalan Mahallesi'nde Gökhan Güney'in çekici üzerindeki araçta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.S, M.T, B.K. ve Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. (24) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.T. (23), B.K. (23) ve Ö.A. (22) adli kontrolle serbest bırakıldı.

Akalan Mahallesi'nde dün arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), M.S. (24), M.T. (23), B.K. (23) ve Ö.A. (22) arızalanan 41 ASK 177 plakalı cip için çekici çağırmıştı.

Çekiciye alınan araçtan seyir halindeyken bağrışma ve silah sesi gelmesi üzerine çekicinin sürücüsü, Toybelen Mahallesi'nde aracı durdurmuş, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Gökhan Güney, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Araçta bulunan M.S'nin polis ekiplerine elindeki tüfeğin sehven ateş aldığını beyan ettiği öğrenilmişti. Araçta 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
