Samsun'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Samsun'un Canik ilçesinde soğuksu mahallesindeki bir market otoparkında park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi.
Samsun'un Canik ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Soğuksu Mahallesi'ndeki bir market otoparkında park halindeki A.D'ye (62) ait otomobil motor kısmından alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel