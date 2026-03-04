Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Tekkeköy'de meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaralanan olmazken 2 araç yoldan kaldırıldı.
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Çinik Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. 44 EG 157 plakalı otomobil ile 34 NCZ 53 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, 2 araç da çekiciyle yoldan kaldırıldı.
O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı