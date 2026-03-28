Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
G.T. yönetimindeki 34 CRV 949 plakalı otomobil ile C.K. (19) idaresindeki 55 AEF 08 plakalı motosiklet, Düvecik Mahallesi 431. Cadde ile 265. Sokak kesişimindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü C.K. ile A.Ş.Ü. (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek