Samsun'da Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

SAMSUN'da çaldıkları otomobili bırakıp başka otomobili çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Alaçam ilçesinde, iddiaya göre, M.M. ve arkadaşı S.E.A., kontak anahtarı üzerinde olan otomobili çalıp, Bafra ilçesinde terk etti. Ardından Bafra ilçesinde, üzerinde kontak anahtarı unutulan başka bir otomobili çaldı. Gelen şikayet üzerine, olayla ilgili çalışma başlatan Bafra ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.