Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Alaaddin G., yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun – Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Alaaddin G.'nin kontrolünü yitirdiği 06 MPG 85 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, sürücüyü sıkıştığı otomobilden çıkarıp sağlık ekibine teslim etti. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı