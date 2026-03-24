Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 65 yaşındaki H.S. yaralandı. Sürücü B.C.S.'nin belgesiz olduğu tespit edildi.
B.C.S. (21) idaresindeki 16 ZC 255 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edidli.
Kazada otomobilde bulunan H.S. (65) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen B.C.S. hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman