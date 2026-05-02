Samsun'da ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

Samsun'un Canik ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Canik Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ela Aynur Güngör ve Çınar Ege Pınar'ın, Türkçe öğretmeni Fatih Bilgin danışmanlığında hazırladığı "Bir Yastıkta Kırk Yıl: Kuşaktan Kuşağa Evlilik Hikayeleri" başlıklı proje, Ankara'da düzenlenen final sergisinde Değerler Eğitimi alanında birincilik ödülü aldı.

Kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımını konu alan proje, değerler eğitimi kapsamında örnek çalışmalar arasında gösterildi.

Okul yönetimi, öğrenciler ile danışman öğretmeni başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
