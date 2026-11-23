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Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 100. Yıl Kurtuluş Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA