Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 33 LT 509 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde K.T'nin (30) kullandığı 55 ANR 565 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel